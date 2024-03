I populisti cavalcano il malessere delle persone | ma non hanno soluzioni Ecco come fermarli di N Zingaretti

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 3 marzo 2024) Grazie a tutte e tutti voi per il confronto di questo pomeriggio utilissimo per orientarci nella battaglia politico culturale dei prossimi mesi. Comprendere i motivi di un così largo consenso alle forze nazionaliste e populiste in Europa è la premessa per costruire politiche di sviluppo nuove che fermino questo pericoloso trend invertendo le tendenze elettorali degli ultimi anni. La Fondazione Demo, per volontà della segretaria Elly Schlein, è la nuova fondazione promossa dal Partito Democratico per affiancare all’impegno politico la ricerca e la costruzione di proposte. Ma senza dilungarmi vado subito al tema e vorrei dire la mia su quello che credo sia la natura del populismo, i suoi rischi e cosa fare. Io credo che la crescita, anche elettorale del populismo, l’affermazione di leadership nazionaliste e di destra non siano la causadifficoltà della democrazia ...