I numeri dell’economia italiana letti (senza pregiudizi) da Polillo

(Di domenica 3 marzo 2024) Grande imbarazzo delle forze di opposizione, restie nel valutare, con il necessario distacco, i dati Istat che fotografano la situazione. E che, invece, mobilitano i tecnici di area nel tentativo di dimostrare l’indimostrabile. Tipico il caso di Massimiliano Di Pace, dalle colonne dell’Huffington Post, il quale, ignorando la grammatica che sovrintende alle regole del debito, accusa il governo di Giorgia Meloni di costare “quanto una pandemia”. Che cos’è che non va giù ai tanti polemisti della domenica? Quasi tutto: a partire da un tasso di crescita che lo scorso anno si è dimostrato, seppure di pochissimo, migliore delle previsioni. Quel più 0,9 per cento, non va sottovalutato, considerando le incertezze che dominano il quadro internazionale. Se si esclude la Spagna, che ha realizzato un salto del 2,5 per cento, esso è migliore dei risultati francesi (0,7 per ...

