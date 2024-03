I guai della pergolettese La testa è già al Legnago per la fuga dai play out

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Brutta sconfitta casalingache nell’anticipo di venerdì sera disputato al Voltini è stata superata di misura dal fanalino di coda Alessandria. La formazione cremasca non è stata brillante rispetto alle vittoriose gare con Trento e Pro Vercelli e è stata punita all’ultimo secondo di gara da una rete dell’ex Sassuolo Samele che ha regalato ai grigi tre punti insperati alla vigilia. Battuta d’arresto da dimenticare alla svelta per preparare al meglio la partita in programma martedì in trasferta alle 18,30 sull’ostico campo delSalus dove saranno obbligatori i tre punti. Un match complicato dove bisognerà avere un atteggiamento diverso rispetto a quello di venerdì per muovere una classifica che al momento vede Arini e compagni in piena zonaout. Raffaele Sisti