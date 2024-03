I dolori del povero Scholz | tradito anche dai generali bombaroli

Nella notte il Ministro della Difesa Guido Crosetto è stato ricoverato d’urgenza in ospedale , come riporta una nota del ministero. Non si hanno ancora ... (ildifforme)

Guido Crosetto , ministro dell Difesa , è stato ricoverato d'urgenza nella notte in ospedale per una Sospetta pericardite . «Il ministro della Difesa Guido ... (leggo)

Resta in osservazione in ospedale il ministro della Difesa , Guido Crosetto, ricoverato d’urgenza nella notte per i forti dolori al petto . I medici sospetta no ... (ildenaro)

Domenica 3 marzo: ennesimo appello del Papa per il cessate il fuoco a Gaza e per la non proliferazione delle armi: le parole di papa Francesco dopo l'Angelus di domenica 3 marzo: "Cari fratelli e sorelle!Porto quotidianamente nel cuore, con dolore, la sofferenza delle popolazioni in Palestina e in Israele, dovuta ...fai.informazione

Incidente con tre morti a Vasto: risveglio agghiacciante per la città. 'Fermare la strage sulle strade italiane': Incidente con tre morti a Vasto: risveglio agghiacciante per la città. 'Fermare la strage sulle strade italiane' ...abruzzolive.tv

Le parole del Papa alla recita dell’Angelus: So dare senza aspettare il contraccambio So fare il primo passo per rompere i muri del silenzio e i vuoti delle distanze Queste domande dobbiamo farle a noi stessi. Porto quotidianamente nel cuore, ...mi-lorenteggio