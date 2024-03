I “cantieri“ per i giovani Dal fitness ai Cosplay | Così li coinvolgiamo

(Di domenica 3 marzo 2024) Entra nel vivo il progetto Ba Trainspotting, che ha l’ obiettivo di offrire sostegno e opportunità di crescita ai, in particolare a coloro che si trovano in situazione di marginalità e fragilità. Il progetto, presentato l’altro giorno dall’assessore alle Politicheli Daniela Cinzia Cerana e dai rappresentanti della rete di enti e associazioni che partecipano, ha ottenuto un finanziamento con il bando “La Lombardia per i” e vede tra i partner i comuni di Marnate e Fagnano Olona, oltre alle cooperative Exodus, Davide onlus, Elaborando, Centro terapia dell’adolescenza e Totem. Il progetto si propone di affrontare i problemi che coinvolgono i ragazzi nel contesto in cui vivono - famiglia, gruppo amici, quartiere, città - per offrire loro opportunità e alternative di vita, rivolte al percorso scolastico o ...

