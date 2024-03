I Campi Flegrei tremano ancora. Terremoto 3.4

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 3 marzo 2024) AGI - Undi magnitudo 3.4 è stato registrato nella zona dei. La scossa si è verificata alle 10,01 a una profondità di 3 chilometri, secondo quanto riferisce l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Molti residenti della zona di Pozzuoli hanno avvertito distintamente la scossa, che ha fatto sobbalzare anche i residenti nei piani alti di Napoli, Marano di Napoli e Giugliano. Tutta l'area nord di Napoli è stata investita dalper il quale al momento non si segnalano danni a cose e persone. In molti si sono riversati in strada e hanno contattato il centralino dei vigili del fuoco e della protezione civile.