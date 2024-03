I 100 anni di Becherini | filastrocca sulle sue imprese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 3 marzo 2024) PONTEDERA La storia e ledi Silverioraccontate in una. È questo l’omaggio che GiovCarrara, noto professore pontederese e famoso scrittore di componimenti in vernacolo, ha voluto fare al suo grande amico in vista del suo centesimo compleanno. "Ho scritto queste righe – racconta Carrara – ripercorrendo la sua storia, i suoi tanti mestieri e la sua passione per la bicicletta (non a caso il componimento si chiama "la nostra maglia rosa" ed è scritto su carta del medesimo colore, ndr). Una passione che per tantiabbiamo condiviso insieme. Mi lega a Silverio una profonda amicizia e un grande senso di ammirazione per ciò che è stata la sua vita, per la sua forza di volontà. È un esempio per tutti noi, il decano dei ciclisti di Pontedera. Mi ha fatto enormemente ...