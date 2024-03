Hunziker a Verissimo | Lucarelli precisa | “Fango su di me Puoi scusarti Il giudice mi ha dato ragione”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 3 marzo 2024) Nel 2018 Selvaggiaha condotto un’inchiesta su Doppia Difesa, la onlus di Michellee Giulia Bongiorno nata nel 2007 che si propone di aiutare le donne vittime di discriminazioni, abusi e violenze. La conduttrice e l’avvocata hanno querelato la giornalista accusandola di aver scritto falsità e di aver gettatosulla fondazione. Oggi aMichelleha difeso l’operato di Doppia Difesa: “Ci impegniamo tantissimo. Nel quotidiano non lo diciamo, perché la beneficenza non bisogna farla e poi sbandierarla, ma farla e basta. Doppia Difesa non è un gioco, è un progetto di vita al quale tengo tanto. Non ho risposto a quella polemica che è stata fatta, perché la nostra fondazione è onesta e l’ha detto anche ilnella sentenza che è uscita. Non siamo ...