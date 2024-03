Hockey ghiaccio | Merano batte Kitzbuhel e vola ai quarti in Alps League

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024) Missione compiuta per. La squadra italiana è entrata ufficialmente nel quadro deidi finale del Campionatodisundo in trasferta ilper 1-2 e vincendo così la serie. Dopo un primo tempo di studio giocato a carte coperte i padroni di casa passano in vantaggio grazie Podlipnik, abile a mettere il disco in rete al 12:55 con l’assistenza di Rotter e Niemela. La squadra altoatesina ripristina però gli equilibri al 18:56, sfruttando il goal di Garreffa. La tensione è palpabile, mapunge al momento giusto, trovando l’incornata vincente dell’1-2 grazie a Brunner che, servito da Pietroniro, imin rete portando i suoi compagni fino alla vittoria. Per ...