Hockey ghiaccio | definito il tabellone dei play-off | Renon contro Bregenzerwald | derby tra Cortina e Merano

(Di domenica 3 marzo 2024) Dopo aver concluso i pre-offs con i successi di(2-1 su Kitzbuehel) e gli Unterland Cavaliers (2-0 su Gherdeina), la AlpsLeague 2023-2024 alza ufficialmente il sipario sui-offs veri e propri. Da martedì 5 marzo, infatti, scatteranno i quarti di finale che si disputeranno con il formato “best-of-7” e saranno giocati con la regolare alternanza casa/trasferta. GLI ACCOPPIAMENTI DEI QUARTI DI FINALE Rittner Buam SkyAlps (1) – EC(6) Scontri diretti 2023/24: 3:1 per ilS.G.Hafro (2) – HC Meran/o Pircher Scontri diretti 2023/24: 1:1 Red BullJuniors (3) –Unterland Cavaliers Scontri diretti 2023/24: 2:0 per Salisburgo Vipiteno Broncos (4) – EK Die Zeller Eisbären ...

