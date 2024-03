Ho restituito la mia borsa di studio per le neuroscienze per dedicare la mia carriera alla crisi climatica

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di domenica 3 marzo 2024) Da neuroscienziato ad attivista climatico Nel 2021, dopo unaventennale nelle, Adam Aron ha deciso di abbandonare la suadiper dedicarsi. Con oltre 60 articoli scientifici pubblicati, ha scritto al National Institutes of Health (NIH) USA per revocare la sovvenzione per la sua ricerca sulla cognizione. Un L'articolo proviene da News Nosh.