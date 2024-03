Ho preso a sputi in faccia | cosa voglio dirgli Nek | la dolorosa confessione dalla Fialdini

(Di domenica 3 marzo 2024) Unaa cuore aperto, quella di Nek in studio da Francescaa Da noi... a ruota libera su Rai 1, che vuole essere anche e soprattutto un messaggio d'affetto e di incoraggiamento per due suoi giovani colleghi, Sangiovanni e Mr. Rain, con cui ha incrociato il proprio percorso all'ultimo Festival di Sanremo. All'Ariston Filippo Neviani (questo il vero nome all'anagrafe dell'artista emiliano) si è divertito un mondo insieme all'amico Francesco Renga sulle note di Pazzo di te. La maturità gli ha permesso di affrontare la sfida con la giusta rilassatezza, anche se "il Festival è sempre un'esperienza molto forte, a qualsiasi età: prima di scendere quella scala sembravamo due bambini! È stato il festival dei giovani, ma anche noi se vogliamo, in trincea ci sappiamo ancora stare e abbiamo messo in campo 'l'artiglieria' pesante". ...

Da Noi a Ruota Libera, Nek a Sangiovanni: “In questo mestiere si soffre, io ho preso anche sputi in faccia"”: Nek, ospite di Da Noi a ruota Libera nella lunga intervista a Francesca Fialdini manda un messaggio molto importante al collega Sangiovanni.libero

Nek: «A Sangiovanni e Mr. Rain dico che in questo mestiere si soffre. Io ho preso anche sputi in faccia, ma sta nel gioco»: È tornato come ogni weekend l'appuntamento con "Da Noi...a Ruota Libera", il programma di Rai 1 condotto da Francesca Fialdini. Tra gli ospiti di oggi, anche Nek, protagonista ...ilmessaggero

"sputi meritati" dalla polizia per la consigliera in Regione Toscana: polemiche su Silvia Noferi del M5S: Silvia Noferi, consigliera in quota M5S in Regione Toscana, ha sollevato un polverone parlando di "sputi meritati" dalla polizia dopo le manganellate ...notizie.virgilio