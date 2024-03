Highlights Sassari-Virtus Bologna 93-88 | Serie A basket 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 3 marzo 2024) Glidi93-88, sfida valida come 21^ giornata dellaA1di. Migliore in campo è Brandon Jefferson, che mette a referto 29 punti con 6 assist in 31 minuti con un grande 7/10 da tre. Allanon bastano i 21 punti di Belinelli e gli 11 a testa di Hackett, Lundberg e Polonara. Ecco le azioni salienti di una sfida equilibrata, ma che alla fine ha sorriso agli uomini di Markovic. SportFace.