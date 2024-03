Highlights Olimpia Milano-Varese 94-63 | Serie A1 2023 2024 basket VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 3 marzo 2024) L‘batte 94-63nella regular season diA1. La squadra di Messina aggancia la Virtus Bologna, ko a Sassari, al secondo posto in classifica a 15V-6P. Miglior realizzatore Ricci, con 19 punti e 10 rimbalzi in uscita dalla panchina. In doppia cifra anche Melli, Shields e Lo rispettivamente con 14, 14 e 10 punti. Non bastano ai 19 punti, con 7 rimbalzi e 5 assist, di Mannion per evitare il ko. Ecco glidella sfida. SportFace.