Highlights e gol Manchester City-Manchester United 3-1 | Premier League 2023 2024 VIDEO

(Di domenica 3 marzo 2024) Glie le azioni salienti di3-1, match della ventisettesima giornata di. La partita si chiude con ventisette tiri a tre per i Citizens, ma a passare in vantaggio ad Etihad Stadium è la squadra di Ten Hag grazie ad un siluro dalla distanza di Rashford. Nel finale del primo tempo Haaland sbaglia un gol facilissimo e la porta sembra stregata. Ma nella seconda frazione ci pensa Foden a fare il fenomeno: prima con un sinistro vincente dal limite dell’area, poi con un diagonale che beffa Onana. Infine, Haaland sigla il 23esimo gol in campionato dopo una palla persa di Amrabat. Ecco le azioni salienti. SportFace.

