Haiti | i sindacati della polizia chiedono aiuto

Quattro poliziotti uccisi in uno scontro a fuoco ad Haiti: Quattro agenti di polizia sono morti negli scontri con i gruppi armati nella capitale Haitiana Port-au-Prince, secondo il loro sindacato. Leggi ...internazionale

Haiti spera: firmato l'accordo con il Kenya per l'invio di truppe: Nonostante lo stop dei giudici keniani alla partenza di agenti da Nairobi per i caraibi, all'intesa hanno aderito anche Bahamas, Bangladesh, Benin e Ciad. I tempi non si annunciano però brevi ...msn

Haiti, 4 poliziotti morti in sparatorie con gang: Haiti, 4 poliziotti morti in sparatorie con gang Quattro agenti sono morti in scontri a fuoco con bande nella capitale Haitiana Port au Prince. Lo rende noto un sindacato di polizia locale, con uno ...interris