Haiti: evasione di massa, bande liberano fino a 4.000 detenuti: Port-au-Prince, 3 mar. (Adnkronos) - Bande armate hanno preso d'assalto la prigione principale di Port-au-Prince, capitale di Haiti, facendo evadere molti detenuti. La stragrande maggioranza dei circa ...lanuovasardegna

Paese allo sbando Haiti: Sos polizia, 'gang attacca un carcere, evasioni in massa': che ha chiesto alla polizia di arrestare il primo ministro ad interim di Haiti, Ariel Henry. «Ribadiamo che la popolazione non è il nostro nemico, i gruppi armati non sono il vostro nemico. Arrestate ...bluewin.ch

Paese allo sbando Ad Haiti la polizia lancia un SOS: «Una gang attacca un carcere, evasioni in massa»: che ha chiesto alla polizia di arrestare il primo ministro ad interim di Haiti, Ariel Henry. «Ribadiamo che la popolazione non è il nostro nemico, i gruppi armati non sono il vostro nemico. Arrestate ...bluewin.ch