Guida TV Sky Cinema e NOW | Secret Team 355 | Domenica 3 Marzo 2024

(Di domenica 3 marzo 2024) Skyporta ila casa tua - Nella serata odierna diper i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Questa sera su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, preparati per "355", uno spy-action al femminile con Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Penelope Cruz e Diane Kruger, dove undi agenti si allea per recuperare un dispositivo topfinito nelle mani sbagliate. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, immergiti nel thriller "A Bigger Splash" di Luca Guadagnino, con Ralph Fiennes, Dakota Johnson e Tilda Swinton, ambientato a Pantelleria, dove il soggiorno di una rockstar e del fidanzato viene turbato dall'arrivo di un ex ...