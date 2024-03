Guerra ibrida degli Houthi nel Mar Rosso | Crosetto | Attacchi terroristici

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 3 marzo 2024) La crisi del Marpotrebbe avere serie ripercussioni sull'Occidente. Glidei ribelli yemenitialle navi stanno mettendo a repentaglio gli equilibri della navigazione e del commercio. I Paesi europei non sono rimasti a guardare. Ieri, "in attuazione del principio di auto difesa", la nave Duilio ha abbattuto un drone. A renderlo noto è stato il ministero della Difesa, spiegando che "il drone, dalle caratteristiche analoghe a quelli già usati in precedenti attentati, si trovava a circa 6 kilometri dalla nave italiana, in volo verso di essa". "Glisono una grave violazione del diritto internazionale e un attentato alla sicurezza dei traffici marittimi da cui dipende la nostra economia. Sono parte di una ...