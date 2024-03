(Di domenica 3 marzo 2024) Unaha ostruito il passaggio di unain località Gaby, Val d'Aosta: non ci sono persone coinvolte. Isolati alcuni Comuni montani, qual è la situazione e l'allerta valanghe diramata dall'Arpa

Una valanga è caduta sulla strada regionale 44 della valle del Lys, nel comune di Gaby, in valle d'Aosta . La neve ha ostruito l'ingresso di una galleria ... (tg24.sky)

Gressoney è isolata dal pomeriggio di domenica 3 marzo dopo che una valanga è scesa lungo la strada regionale 44 all’altezza del comune di Gaby, in provincia ... (ilfattoquotidiano)

Gressoney isolata: valanga blocca una galleria. Attese altre nevicate: A causa del forte maltempo che non concede tregua, una valanga sul territorio di Gaby nella valle del Lys, in Valle d'Aosta, ha di fatto bloccato la strada regionale 44 ostruendo il passaggio in ingre ...msn

Meteo: DOMENICA NERA, le Alpi sommerse da 2 metri di NEVE, Piogge e forti Temporali anche nelle Prossime Ore: La ricerca di "-domenicsiol-nera-le-alpi-sommerse-da-2-metri-di-neve-piogge-e-forti-temporali-anche-nelle-prossime-ore-175550" non ha prodotto alcun risultato.ilmeteo

Maltempo, come da previsioni: Alpi sepolte dalla neve. Valanga su una galleria, isolata Gressoney: le foto impressionanti: Roma, 3 luglio 2024 – Continua ad imperversare il maltempo tra Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta, con precipitazioni nevose straordinarie, che si registrano soprattutto nel Vercellese, in particolare ...quotidiano