Gravissimo incidente sulla statale | tre morti e due feriti gravi | tra le vittime una 15enne

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 3 marzo 2024) Tre persone morte sul colpo compresa una ragazza di 15 anni. È il bilancio drammatico di unstradale avvenuto la notte scorsa. Nello scontro sono state coinvolte due vetture. Oltre alle, un altro minorenne è rimasto gravemente ferito e trasportato d’urgenza in ospedale, dove in queste ore sta lottando tra la vita e la morte. Una quinta persona è viva per miracolo, praticamente illesa ma sotto choc. Terribile scontro nella notte tra due vetture. L’è avvenuto in provincia di Chieti, nel territorio comunale di Vasto, lungo la strada16, nei presso di un parcheggio. Le macchine coinvolte sono una Bmw coupe e una Jeep Renegade. Al momento è ancora in corso la ricostruzione dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, dopo l’impatto la jeep è andata fuori strada mentre la Bmw ha ...