Grassi | presidente GeVi | “La voglia di stupire è tanta”

(Di domenica 3 marzo 2024) FedericodellaNapoli, formazione partenopea di basket vincitrice della Coppa Italia, ha rilasciato un’intervista a Repubblica Napoli. Di seguito i passaggi più importanti evidenziati da Terzotemponapoli.figlio ha ispirato un sogno “Il colpo di fulmine per lui, calciofilo, scoccò vedendo giocare suo figlio Sergio. «Era il 2014 e da quel momento la pallacanestro divenne una grande passione». Un amore che lo ha portato a guidare un team di serie A e, «in anticipo con i tempi che in realtà avevamo programmato», a vincere. La Coppa Italia è stata un trionfo per ladelFederico(imprenditore, la sua azienda si occupa di efficientamento energetico) e l’amore che ha circondato la squadra «è stato travolgente, ...