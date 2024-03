Grande Fratello sondaggi 4 marzo 2024 | duello tutto al femminile

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 3 marzo 2024) Lunedì 4è previsto un nuovo appuntamento con il. In tale occasione, oltre che parlare delle ultime dinamiche che si sono verificate in casa in questi giorni, si scoprirà anche l'esito del televoto. Attualmente in nomination ci sono tre donne, ovvero: Anita Olivieri, Perla Vatiero e Simona Tagli. La persona che riceverà il minor numero di voti sarà automaticamente candidata al prossimo televoto eliminatorio insieme a Massimiliano Varrese, che è risultato essere il meno votato durante la scorsa puntata. Ipresenti sul web stanno dando un risultato abbastanza chiaro rispetto a quello che sembra essere l'orientamento del pubblico da casa. A quanto pare, non è assolutamente vero che i nuovi arrivati possiedano meno chance di arrivare in finale rispetto ai veterani, ovvero, coloro che sono in ...