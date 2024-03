Grande calcio al Gewiss Stadium | Atalanta e Bologna si sfidano tra aspettative e punti pesanti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 3 marzo 2024) Bergamo. In termini di espressione calcistica di gioco e idee,sono indiscutibilmente il meglio che la Serie A può offrire in questo momento. Inter a parte. Non a caso sono la sesta (dopo la vittoria della Roma di ieri a Monza) e quarta in classifica, competono con squadra enormemente più ricche pur partendo da una capacità economica decisamente inferiore. E sognano quella Champions League che, citando Gasperini, per entrambe sarebbe davvero il massimo della vita. Per raggiungere quello che è a tutti gli effetti un obiettivo, per entrambe, la sfida deldi domenica (d’inizio ore 18) diventa quasi decisiva, perché può indirizzare un percorso, dare morale. Certo, poi ci saranno altre 11 partite, ma gli scontri diretti, si sa, dine mettono in ...