Graduatorie GPS 2024 | cosa è previsto per i docenti abilitati o specializzati all’estero? BOZZA

(Di domenica 3 marzo 2024)GPS per il biennio/26: un capitolo molto importante riguarderà l'inserimento e l'aggiornamento delle posizioni per icon abilitazione /specializzazione sostegno conseguita all'estero. Vediamo quali sono le indicazioni provenienti dalla, con la precisazione che questo è un documento standard del Ministero sul quale presumibilmente ci saranno degli interventi sia in seguito ai rilievi posti dal CSPI sia per la necessità di previsioni normative che necessitano di essere rinnovate, come ha chiarito Chiara Cozzetto sindacalista Anief. L'articolo .

Graduatorie GPS docenti provinciali e di istituto per il biennio 2024 /25 e 2025/26: anche per il prossimo biennio il Ministero procederà con una Ordinanza che ... (orizzontescuola)

Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 2024 /26: si è in attesa dell'Ordinanza per la presentazione della domanda ma bisognerà attendere ... (orizzontescuola)

Le GaE non sono le Graduatorie ad esaurimento per gli idonei del concorso GPS e la prima fascia di istituto non è la prima fascia GPS!: Ci scrivono alcuni docenti idonei del concorso 2020 dicendoci che cercando di accedere alla piattaforma per la presentazione della domanda, la risposta ricevuta è “aspirante non presente nella base ...orizzontescuola

Docenti di sostegno precari, si cambia: basta immissioni in ruolo da Gps, arrivano supplenze triennali (se le famiglie dicono sì): Perché quest’anno non avremo immissioni in ruolo dalla prima fascia sostegno Perché nell’ultimo periodo l’emendamento al dl Milleproroghe per confermare il piano di assunzioni introdotto nel 2021 è s ...tecnicadellascuola

Supplenze 2024: interpelli e avvisi pubblicati dalle scuole (AGGIORNAMENTO del 3 marzo): 18 ore settimanali con presa di servizio immediata fino al 27/03/2024. Considerato che risultano esaurite le GPS, le Graduatorie dello scrivente Istituto, degli Istitutiviciniori e le MAD pervenute, ...scuolainforma