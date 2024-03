Golf | DP World Tour | Gumberg trova il primo successo in Sudafrica

Al via tutti coloro che hanno la 'carta' ad eccezione di Francesco Molinari DOHA ( Qatar ) - Il DP World Tour fa tappa in Qatar per il Commercial Bank Qatar ... (ilgiornaleditalia)

Dp Tour: Gumberg vince in Sudafrica, Laporta 16/o: (ANSA) - ROMA, 03 MAR - Primo titolo in carriera sul DP World Tour per Jordan Gumberg (68 69 71 68). L'americano in Sudafrica ha superato con un birdie, alla seconda buca del play-off, Robin Williams ...ansa

DP World Tour: Jordan Gumberg wins SDC Championship in play-off after Robin Williams' costly double bogey: Robin Williams squanders two-shot lead with two holes remaining before losing to Jordan Gumberg on second hole of play-off at SDC Championship in his native South Africa; American Gumberg claims maide ...skysports

LIV Golf: Chile's Joaquin Niemann wins Jeddah Invitational: Chile's Joaquin Niemann claims his second victory of the season on the LIV Golf Tour, winning the Jeddah Invitational by four shots.bbc.co.uk