Globalizzazione | falò delle nostre identità

(Di domenica 3 marzo 2024) Lavanta oggi i suoi pentiti. Intanto, al grido «giù ogni barriera», economie e vite sono andate distrutte. Ma c’è chi, come al solito, ci ha guadagnato. Ci avevate fatto credere che fosse un paradiso per tutti. E invece al massimo era un paradiso fiscale. E riservato a pochi. Per gli altri un inferno. E così criticare laall’improvviso è diventato di moda, quasi glamour: Persino i più accaniti globalizzatori ora criticano la. Lo ha fatto l’Economist la scorsa settimana. Lo ha fatto Mario Draghi. Forse qualcuno ha capito che la richiesta di protezione che avanza dal basso della società non è altro che una reazione di chi vede il suo mondo spazzato via da giganti alieni. E inevitabilmente si ribella. Lo chiamano populismo. Ma non è altro che istinto di sopravvivenza. È forse populista il ...