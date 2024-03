Gli svincoli della tangenziale ? Questi progetti creano altri problemi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 3 marzo 2024) Il segretario del Pd di Sondrio, Michele Iannotti, risponde all’assessore regionale alla Montagna Massimo Sertori che, parlando di Olimpiadi 2026 e definizione deideglidi Sondrio alla Sassella e del Trippi, ha invitato "a non perdere tempo in polemiche stupide, ma a cercare di concentrarsi sul costruire". "Credo che il compitopolitica - dichiara Iannotti -, sia quello di agevolare la realizzazione di interventi funzionali e con un basso impatto sul territorio, non di imporre scelte non condivise. Sertori ha ragione nel richiamare tutti a non usare questo tema come elemento di contrapposizione partitica, siamo da sempre convinti che si debba lavorare tutti nell’interesseprovincia e dei cittadini, ma dietro questa affermazione non ...