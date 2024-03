Gli studenti del Capitini nella sede della Regione | lezione di democrazia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 3 marzo 2024) Una mattinata diversa dal solito per una ottantina didell’Istituto tecnico commerciale "Aldo" di Agliana che, nei giorni scorsi, sono stati ospiti in palazzo del Pegaso a Firenze,del Consiglio regionaleToscana, per parlare di leggi e norme con i rappresentanti delle istituzioni. Ad accogliere le ragazze ed i ragazzi il vicepresidente del Consiglio, Stefano Scaramelli (IV), e la consigliera regionale del Pd Federica Fratoni, che si sono potuti confrontare con loro grazie al progetto "Conoscere le istituzioni locali e nazionali". "Di fronte a loro abbiamo spiegato come nasce una legge di carattere regionale – ammette Fratoni – i legami con i vari territori ma, soprattutto, abbiamo risposto alle domande di questi ragazzi, particolarmente attenti e preparati, su temi di grande attualità ...