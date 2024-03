Gli rubano la pensione fuori dalle poste | anziano insegue i ladri e viene investito

(Di domenica 3 marzo 2024) Brutta disavventura per un uomo di 96 anni residente a Riccione, in provincia di Rimini. L', dopo aver ritirato laalla posta di via Diaz, stava tornando verso la sua bici quando una donna si è avvicinata, lo ha strattonato e gli ha sottratto il libretto con 1.300 euro appena...

Mamma e figlie complici in furto aggravato in concorso e indebito utilizzo di carte di credito . Ad essere state riconosciute come colpevoli sono una ... (ilcorrieredellacitta)

Social, Un evento tragico ha scosso la cittadina di Cardigan in Galles quando è stata data la notizia del ritrovamento di una bimba morta in un’auto. ... (tvzap)

Social, Un evento tragico ha scosso la cittadina di Cardigan in Galles quando è stata data la notizia del ritrovamento di una bimba morta in un’auto. ... (tvzap)

Tempo di lettura: < 1 minutoEscalation di furti. Si ruba di tutto, anche le ruote. Lasciando l’auto sospesa sui classici mattoni . Ladri in azione nella ... (anteprima24)

Pakistano accoltellato, gli rubano smartphone e mille euro in contanti: è caccia agli aggressori: La vittima è stata già dimessa. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che il 39enne sia stato vittima di rapina: gli aggressori gli avrebbero sottratto uno smartphone e la ...napolitoday

Roma, raid armato in gioielleria a viale Eritrea: i rapinatori perdono i lingotti d'oro fuggendo: L'assalto alla gioielleria poi la fuga rocambolesca dei due banditi e gli agenti della polizia che hanno blindato per ore il quartiere Africano. I rapinatori, armati di pistola, sono entrati in azione ...ilmessaggero

Ecco l’auto più rubata sulla Terra: in Italia ce ne sono ovunque | Probabilmente i ladri hanno già adocchiato la tua: E' davvero incredibile quale vettura è quella maggiormente presa di mira dai malviventi. Nel caso in cui dovessi possederla ti conviene fare molta attenzione a non lasciarla spesso incustodita.autoruote4x4