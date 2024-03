Givova Scafati-Umana Reyer Venezia | Lega Basket A | ultime e diretta TV

Riecco il campionato: per Scafati test duro contro Venezia: Dopo le due settimane di pausa in cui il campionato di serie A è rimasto fermo per la disputa delle Final Eight di Coppa Italia e delle gare di qualificazione ad EuroBasket 2025 della Nazionale, ...ilmattino

Basket, torna la Serie A: apre Reggio Emilia-Trento, c'è il derby Milano-Varese: La capolista Brescia in trasferta a Pesaro, la Virtus Bologna vola in Sardegna: tutti gli appuntamenti del 21° turno del campionato di basket ...sportmediaset.mediaset

Ripresa del campionato: Umana Reyer Venezia ospite della Givova Scafati: Nel corso di questo lungo stop, la squadra ha lavorato duramente agli ordini di coach Matteo Boniciolli e del suo staff ...ilgazzettinovesuviano