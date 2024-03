Giuseppe Conte contro la linea Pd su Kiev | «Basta armi | l’Ucraina non può vincere»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 3 marzo 2024) È sempre più marcata la distanza tra il Pd e il M5s in quello cheaveva ribattezzato «campo giusto» dopo la vittoria alle Regionali in Sardegna. Soprattutto sull’aiuto al, che vede ancora dem e grillini su strade parallele, dopo che al congresso del Pse di Roma è stata ribadita laproda parte dei Socialisti europei, Elly Schlein compresa. Il leader del M5s non c’era, neanche era stato invitato. Ma assicura in un’intervista alla Stampa: «Anche noi avremo una collocazione in Europa». Fatta salva però la posizione contraria agli aiuti militari a: «LaUe che punta alla vittoria militare delè insostenibile», ribadisce. «Anche noi, tempo fa, avevamo avviato un dialogo con i ...