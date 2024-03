Giuntoli ha pronto il nuovo Osimhen per la Juve | Facinet Conte

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 3 marzo 2024) Cristianonon ha perso lo smalto. Il ds, dopo aver lasciato il Napoli, destinazione, si è messo subito al lavoro per costruire la nuova squadra della prossima stagione. Nel Napoli il ds negli ultimi anni aveva messo a segno colpi come Kvaratskhelia enon intende smentirsi nella suacasa. Le sorprese diAlcuni nomi nel mirino disono diventati già noti come Sudakov, che non potrà più essere un acquisto low cost, mentre altri sono affari interessanti. È questo il caso di, 18 anni, attaccante guineano del Bastia, formazione che milita nel campionato di Ligue 2. Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport,avrebbe messo gli occhi sul giovane calciatore e avrebbe già ...