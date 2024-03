Giulio Coniglio riceve i disegni e la lettera dei bimbi bloccati alle Poste di Trieste L’autrice Costa | «Ottenerli non è stato facile»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 3 marzo 2024) Anche l’odissea dell’illustratrice Nicoletta, alias, ha un lieto fine. Idei bambini di una scuola calabra sono (finalmente) nelle sue mani.di libri e cartoni per l’infanzia è infatti riuscita a ritirare la raccomandata che le era stata inviata dalla loro maestra, bloccata da martedì scorsodi, a causa del fatto che il destinatario riportato era, il personaggio di fantasia nato dalla sua matita. «Ottenere il pacco non è: ho dovuto firmare diversi documenti e fare un disegno di», ha spiegato all’Ansa l’illustratrice. Per il ritiro «ci è voluta ...