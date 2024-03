Giulia Cecchettin | papà Gino | “Libro su mia figlia per elaborare il lutto”

Il 5 marzo uscirà in libreria “Cara Giulia ”, scritto “per non restare in silenzio: un appello alle famiglie, alle scuole e alle istituzioni” (repubblica)

Gino Cecchettin a "Che tempo che fa": ecco cosa ha detto: Gino Cecchettin è stato ospite del programma di Fabio Fazio per presentare il suo libro "Cara Giulia": ecco cosa ha detto.trend-online

Gino Cecchettin, il libro su Giulia a Che tempo che fa: «Non cito mai Filippo Turetta, ma con i suoi genitori ci siamo sentiti»: Gino Cecchettin ha raccontato come è nata l'idea del libro: «Questo libro fa parte di un progetto già ampio. Inizialmente avevo pensato che avrei dovuto fare qualcosa. Giulia non si risparmiava mai ...leggo

Gino Cecchettin pubblica un libro contro la violenza sulle donne: “La mia lettera per Giulia per mettere a tacere la rabbia e dare un...: Domenica 3 marzo, Gino Cecchettin è tornato ospite da Fabio Fazio a "Che tempo che fa" sul Nove e in streaming su discovery+. Dopo la laurea alla memoria in ingegneria biomedica ottenuta da sua figlia ...domanipress