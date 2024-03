Giovanissimi elite | il csl psc va a trovare la cattolica virtus Poggio | con lo Scandicci serve l’impresa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024)stamani al Martini ala Caiano. I medicei nel campionatohanno disperato bisogno di punti salvezza, anche per interrompere il momento negativo. Aa Caiano arriva però un avversario non semplice, quelloche ad oggi sarebbe la prima delle escluse dalla Coppa Toscana. Una formazione quindi d’alta classifica, desiderosa di rientrare sulla Sestese. Il fischio d’inizio è in programma alle 10.30 e ila Caiano sa di dovere vincere per accorciare il distacco dal Lido Camaiore, impegnato nel match contro la capolista Affrico. Per i medicei quindi la giusta occasione per rosicchiare punti salvezza. L’altra pratese in campo stamani è il Coiano Santa Lucia Prato Social Club che alle 10.15 va a fare ...