Giornata mondiale dell’obesità | domani screening gratuiti in MultiMedica

(Di domenica 3 marzo 2024) Sesto San Giovanni (Milano), 3 marzo 2024 – “Raggiungere un peso più sano permette di guadagnare salute. Oggi sappiamo che riducendo il proprio peso iniziale di almeno il 5-10% si ottengono diversi benefici: migliora la gestione del diabete e della pressione arteri osa, si abbassa il rischio cardiovascolare”. Con questo obiettivo, in occasione della, lunedì 4 marzo, dalle 9 alle 17 gli esperti dieseguiranno gratuitamente valutazioni del rischio cardio-metabolico, consulenze nutrizionali e per un migliore stato di salute generale. L’èquipe di via Milanese effettuerà misurazioni di glicemia, pressione, altezza, peso e circonferenza addominale e sarà a disposizione per rispondere ad alcune domande su stile di vita, abitudine al fumo, attività fisica, ...