Giorgia Soleri si comporta come una regina | cosa nasconde dietro questo misterioso annuncio?

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di domenica 3 marzo 2024) Una serata al cinema, una cena in solitaria e unenigmatico: l'influencersatenere tutti con il fiato sospeso!ha deciso di concedersi un po' di tempo per se stessa, trascorrendo una serata all'insegna del relax e del mistero. L'influencer ha infatti scelto di andare al cinema da sola per vedere "Perfect Days", godendosi l'intero spettacolo in solitaria. Ma non si è fermata qui: dopo la proiezione, ha deciso di completare la sua serata con una cena in solitudine, dimostrando che non ha bisogno di nessuno per sentirsi una. Ildi: chi è "Antonia"? Tuttavia, non è stata solo la sua serata daa ...