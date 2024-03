Giorgia Meloni | “Nessuno scontro con Mattarella | la sinistra lo usa contro la riforma sul premierato”

Giorgia Meloni avrebbe voluto annunciare subito anche la data del rientro ufficiale di Chico Forti in Italia ma alla Casa Bianca hanno fatto sapere che non ... (ilgiornaleditalia)

La presidente del Consiglio è in Canada, dopo la tappa negli Stati Uniti dove ha incontrato il presidente Biden: «Il premier ato? Non tocca i poteri del ... (corriere)

Crisi in Medio Oriente, operazioni militari nel mar Rosso, elezioni regionali in Sardegna, rapporti tra Palazzo Chigi e Quirinale. Risponde un po’ a tutto ... (open.online)

A Matteo Salvini proprio non piace come Giorgia Meloni si rapporta con gli alleati di governo. E non è soltanto un fatto di soprannomi, quei nomignoli che i ... (ilgiornaleditalia)