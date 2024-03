Ginnastica ritmica | Serie A 2024 | anche a Forlì vince Fabriano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 3 marzo 2024) Aè andata in scena la seconda tappa delladied è ancora un trionfo per. Le Campionesse d’Italia in carica, che avevano vinto la prima tappa svoltasi in quel di Chieti, si impongonoquest’oggi con il punteggio di 132.100 potendo contare su Sofia Raffaeli, Milena Baldassari e Talisa Torretti. Al secondo posto la San Giorgio 79 Desio (Giorgia Galli, Sasha Mukhina, Gaia Pozzi) con 127.150 punti e al terzo posto la Udinese (Tara Dragas, Gaia Mancini, Isabelle Tavano) con 125.850. Delude un po’ le attese la Raffaello Motto Viareggio, che con il suo 121.550 non va oltre la quarta posizione. SportFace.