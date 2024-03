Gevi Napoli-Nutribullet Treviso | Lega Basket A | ultime e diretta tv

(Di domenica 3 marzo 2024) Smaltire la bellissima, inebriante e giustificata sbornia di Torino settandosi, nuovamente, sul campionato diA. Sfruttare la possibile aria di festa per piazzare una vittoria esterna che costituirebbe un enorme toccasana per la corsa salvezza della compagine che arriverà alle pendici del Vesuvio in questa domenica di pallacanestro. Tanti gli argomenti, certamente, che porteranno però a un solo obiettivo comune: vincere una sfida fondamentale per le rispettive classifiche. Dopo aver alzato al cielo la Coppa Italia, la compagine didovrà vincere per riavvicinarsi all’altissima graduatoria che attualmente la vede al sesto posto. Di contro, invece,è terzultima a più uno dalla zona retrocessione: una minuscola scialuppa di salvataggio da ...

