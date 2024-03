Geppi Cucciari in scena al Teatro Celebrazioni di Bologna

(Di domenica 3 marzo 2024)– È un omaggio alla donna lo spettacolo che vede protagonista, che torna a calcare il palcoscenico del Teatrodicon Perfetta, inproprio nella Giornata Internazionale della Donna, venerdì 8 marzo alle ore 21. Perfetta è l’ultimo monologo teatrale scritto da Mattia Torre – drammaturgo e sceneggiatore tra i più influenti dellaitaliana, scomparso nel L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Checco Zalone torna in teatro con “Amore + Iva”, le date “La leggenda di Belle e la Bestia” innei teatri italiani ‘Drama Queen’, Laura Formenti racconta in teatro i drammi al tempo dei social Filippo Giardina ancora in ...

Addio a Iris Apfel, icona accidentale: così concepita anche nei costumi disegnati da Antonio Marras nello spettacolo di Giorgio Gallione con Geppi Cucciari e Elio”. Citazione dark a parte Iris Apfel nata Barrel era votata al colore sin ...ilmanifesto

Helen Mirren in difesa degli ulivi in Puglia: «Per me è come perdere il Colosseo a Roma»: Nel corso dell’intervista di ieri nel programma "Splendida Cornice", condotto da Geppi Cucciari in onda in prima serata nel giovedì di Rai3, ha voluto sensibilizzare il pubblico sui danni che la ...ilmattino