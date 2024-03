(Di domenica 3 marzo 2024) Milano, 3 marzo 2024 – Buone notizie per Simone Inzaghi in vista della partita di domani sera alle 20.45 al Meazza contro il. Il tecnico recupererà almeno per laMarcus, mentre per Francesco Acerbi e Davide Frattesi si valuterà in extremis ma i due sono da considerarsi fuori dalla lista infortunati. L'attaccante francese è fermo dalla gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid, quando è rientrato negli spogliatoi per un problema agli adduttori e non è più rientrato. Si era invece già fermato contro la Roma in campionato il centrale azzurro, causa un risentimento al soleo della gamba destra: se non sarà tra i convocati domani tornerà contro il Bologna e con lui ci sarà il centrocampista uscito precauzionalmente contro l'Atalanta (solo una contrattura). All'inizio della ...

Yann Sommer è pronto per Inter-Genoa , match valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A previsto lunedì 4 marzo alle ore ... (inter-news)

Genoa-Inter Primavera , valida per la ventiquattresima giornata di campionato, inizierà alle 13: sono appena uscite le formazioni ufficiali . Chivu non ha a ... (inter-news)

L’Inter Primavera scende in campo ancora in trasferta dopo il pari nel derby del Centro Sportivo Vismara contro il Milan. Oggi l’avversaria sarà il Genoa, ... (inter-news)

Alle 13 inizierà Genoa-Inter del Campionato prima vera 1, ma due giocatori chiave per Chivu non prenderanno parte al match. Questo perché sono con Inzaghi in ... (inter-news)

Domani in Inter-Genoa la squadra di Inzaghi scenderà in campo con una maglia speciale in collaborazione con Paramount+. Per l’occasione, le Tartarughe Ninja ... (inter-news)

Genoa-Inter, Thuram torna in panchina: la probabile formazione: Milano, 3 marzo 2024 – Buone notizie per Simone Inzaghi in vista della partita di domani sera alle 20.45 al Meazza contro il Genoa. Il tecnico recupererà almeno per la panchina Marcus Thuram, mentre p ...ilgiorno

LIVE PRIMAVERA - Genoa e Inter a breve in campo per la 24esima giornata. Le formazioni ufficiali: Dopo l'1-1 incassato in casa del Milan al termine di un derby combattuto fino all'ultimo, l'Inter Primavera di Cristian Chivu riparte dal Genoa di Alessandro Agostini, nona in classifica con 31 punti ...fcinternews

Inter-Genoa: sold out il settore rossoblù: E’ già sold out il settore ospiti del Meazza riservato alla tifoseria del Genoa, in anticipo rispetto alle ore 19 in cui si doveva chiudere la prevendita. Domani sera saranno dunque 4.361 i Genoani pr ...pianetagenoa1893