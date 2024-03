Genoa-Inter Primavera | il tabellino del 24° turno del Campionato Primavera

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 3 marzo 2024)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-0: questo ildella partita valida per la ventiquattresima giornata del1 2023-2024.1-1, ilPAREGGIO ? Questo pomeriggio allo Stadio ‘La Sciorba’ dila squadra di Cristian Chivu meno brillantezza del solito, soprattutto nel primo tempo quando va sotto col gol di Arboscello. Proprio sull’azione dello svantaggio si registra poca lucidità in fase difensiva per i nerazzurri, che riescono a riprenderla solo nei secondi 45?. Alla ripresa, infatti, c’è maggior traffico dalle parti di Calvani, tanto da riuscire a produrre ...