Genoa-Inter Primavera 1-1 | pagelle | Owusu arma in più 6 5 | difesa no!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 3 marzo 2024) L’pareggia anche stavolta, ancora in trasferta, contro ilcon il risultato di 1-1. Enochè l’in più di Chivu, inquasi tutti vanno male. Ledella partita. Raimondi 5.5: Su Ekhator è reattivo inizialmente, ma sul tiro di Arboscello ha qualche responsabilità. La conclusione non era irresistibile, la pioggia ha influito sulla presa.Aidoo 6: Uno dei più pericolosi in fase offensiva, ha sempre il modo e il tempo per trovare cross. In fase difensiva copre come meglio riesce Ekhator. Stante 5: Male, malissimo come il compagno di reparto. Viene ammonito ad inizio gara e beffato in più occasioni da ...