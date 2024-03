Gaza | primo lancio di aiuti Usa | sganciati 38 mila pasti

(Di domenica 3 marzo 2024) Aerei cargo C-130 dell'esercito statunitense hanno sganciato cibo in bancali su, nella fase iniziale di un'assistenza umanitaria d'emergenza autorizzata dal presidente Joe Biden. Tre velivoli dell'Air Forces Central hanno lanciato 66 pacchi contenenti circa 38.000nel sud-ovest di, sulla spiaggia lungo la costa mediterranea del territorio, ha affermato in una nota l'esercito americano. Ilaereo è stato coordinato con la Royal Jordanian Air Force.

Gli Stati Uniti hanno espresso la loro 'profonda preoccupazione ' con Israele per un incidente avvenuto lo scorso fine settimana in cui un'anziana donna ... (globalist)

Il pluripremiato documentario "Erasmus in Gaza" arriva a Garbagnate Milanese domani alle ore 20.30 al Cinema Teatro Italia di via Varese 23, con ingresso ... (ilgiorno)

Gaza, Hamas: «Possibile accordo in 24-48 ore se Israele accetta richieste». Bombardamenti su Khan Younis: Non si segnalano vittime né danni. Intanto nella città israeliana di Sderot, immediatamente a nord di Gaza, oggi le scuole sono state riaperte per la prima volta dal 7 ottobre. Hamas non è disposto a ...ilmattino

I medici del Gaslini e del Meyer negli Emirati per operare i bambini di Gaza: Gli specialisti del Gaslini e del Meyer hanno già preso in carico i primi bambini, che presentano complesse situazioni ortopediche a seguito di ferite di ...ilsecoloxix