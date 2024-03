Gaza | parlamentari italiani dell' opposizione a Rafah

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Un nutrito gruppo di deputatisono partiti in nottata per l'Egitto, da dove poi si recheranno aattraverso il valico di. Lo hanno reso noto gli stessiche oggi in Egitto hanno incontrato le Ong che operano nella Striscia. Per il Pd sono partiti Laura Boldrini, Arturo Scotto, Sara Ferrari, Valentina Ghio, Rachele Scarpa, Ouidad Bakkali, Andrea Orlando e Alessandro Zan. Per M5s fanno partea delegazione Stefania Ascari, Dario Carotenuto e Carmela Auriemma, mentre per il gruppo Avs ci sono Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli e Franco Mari. L'obbiettivoa missione è ribadire "la necessità del cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi e l'accesso nella Striscia degli aiuti umanitari per una ...