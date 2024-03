Gaza | Papa | ' fermatevi! Non si costruisce così un mondo migliore'

(Di domenica 3 marzo 2024) "Porto quotidianamente nel cuore con dolore, la sofferenza delle popolazioni in Palestina e Israele dovuta alle ostilità in corso, migliaia di morti, feriti, sfollati, le immani distruzioni causano dolore", "con conseguenze tremende sui piccoli e indifesi che vedono compromesso il loro futuro", "davvero si pensa di costruire une in questo modo? Davvero si pensa di raggiungere la pace? Basta per favore! Diciamo tutti basta per favore!".l'appello accorato delall'Angelus. "! Vi incoraggio a continuare i negoziati per un immediato cessate il fuoco ae in tutta la regione".

