Gaza | media | 12 morti in raid di Israele a est di Rafah

(Di domenica 3 marzo 2024) L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che almeno 12 persone tra cui sei bambini sono morte in un bombardamento israeliano che ieri sera ha colpito una casa a est di, nel sud della Striscia di. Ci sarebbero anche decine di feriti e diversi dispersi. Ad essere bombardato sarebbe stato un edificio residenziale a tre piani del quartiere di Al-Salam. Vittime vengono segnalate anche nel campo profughi di Jabalia, a nord della città di. Nelle ultime ore violenti bombardamenti sono stati registrati poi nella zona di Khan Yunis, nel sud dell'enclave palestinese. Il bilancio delle vittime nella Striscia didal 7 ottobre è di almeno 30.330e 71.550 feriti, secondo il Ministero della Sanità palestinese gestito da Hamas.

