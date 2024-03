Gaza | le immagini dei primi lanci di aiuti umanitari Usa | l’arrivo sulla spiaggia di Rafah e la corsa della popolazione stremata dalla fame

(Di domenica 3 marzo 2024) Gli Stati Uniti hanno effettuato iaerei diStriscia di, dove laè allo stremo e fatica a mettere insieme un pasto al giorno. Dopo l’annuncio di Joe Biden, fatto durante l’incontro con Giorgia Meloni, gli aerei militari Usa hannoato circa 38mila pastiStriscia. 3 velivoli dell’Air Forces Central, dei cargo C-130, hanno sganciato 66 pacchi su bancali contenenti circa 38mila pasti alle 8.30 di ieri 2 marzo, orariocosta est degli Stati Uniti, le 14.30 in Italia. Uno che arriva a due giorni di distanzastrage di civili palestinesi durante la consegna dialimentari a ...

L’esercito israeliano ha diffuso un video del leader di Hamas a Gaza Yahya Sinwar che appare in un tunnel con accanto la moglie e “due o tre” dei suoi figli. ... (ilfattoquotidiano)

VATICANNEWS.VA * STRISCIA DI Gaza: PAPA FRANCESCO, « BASTA GUERRA IN TERRA SANTA, NON SI COSTRUISCE COSÌ UN MONDO MIGLIORE: (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – ...agenziagiornalisticaopinione

Gaza, la corsa dei palestinesi ai pasti lanciati con i paracaduti dagli Usa: Non camminano, corrono i civili palestinesi. A passi veloci lungo la costa, mentre dal cielo arrivano i trentotto mila pasti lanciati con i paracaduti dagli Stati Uniti d’America. È la prima sequenza ...tg.la7

Gaza: Papa,'fermatevi! Non si costruisce così un mondo migliore': CITTÀ DEL VATICANO, 03 MAR - "Porto quotidianamente nel cuore con dolore, la sofferenza delle popolazioni in Palestina e Israele dovuta alle ostilità in corso, migliaia di morti, feriti, sfollati, le ...messaggeroveneto.gelocal